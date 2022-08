Veröffentlicht am 28. August 2022 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Verkehrsunfall auf der L 307 – Radfahrer verletzt – Autofahrer begeht Unfallflucht.

Sonntagmorgen, 28. August 2022, gegen 00:10 Uhr ereignete sich auf der L 307 zwischen Höhr-Grenzhausen und Hilgert ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Radfahrer befand sich mit seinem beleuchteten Fahrrad, das er neben sich herschiebt, auf der L 307 von Höhr-Grenzhausen in Fahrtrichtung Hilgert. Die Straße ist unbeleuchtet und ein Geh- oder Radweg ist nicht vorhanden. Aus Höhr-Grenzhausen kommend fährt ein Fahrzeug am Radfahrer vorbei, hielt aber nicht genügend Sicherheitsabstand ein. Der Radfahrer wurde vom rechten Außenspiegel des Fahrzeugs leicht am linken Ellbogen touchiert, kommt zu Fall und schlägt mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Das Fahrzeug setzt daraufhin seine Fahrt in Fahrtrichtung Hilgert fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kombi, MYK-??? gehandelt haben. Der Radfahrer erleidet ein Hämatom am rechten Auge und wird mit dem Verdacht einer schweren Gehirnerschütterung ins Krankenhaus Dernbach gebracht. Hinweise nimmt die zuständige Polizeidienststelle in Montabaur entgegen. Quelle: Polizei