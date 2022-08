Veröffentlicht am 27. August 2022 von wwa

NEUWIED – BMW Geländewagen in auffälliger Fahrweise in Neuwied geführt

Freitagnachmittag, 26. August 2022, wurde der Polizei gegen 16.00 Uhr ein in auffällige Weise fahrender schwarzer BMW-Geländewagen, Typ X5, mit Neuwieder Kennzeichen gemeldet. Der Fahrer rase durch die Innenstadt, schneide andere Verkehrsteilnehmer und fahre dicht auf. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden, die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. In einem Fall wurde bereits Strafanzeige erstattet. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die den BMW beobachtet haben oder selbst genötigt oder gefährdet wurden, sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei