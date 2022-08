Veröffentlicht am 27. August 2022 von wwa

NEUWIED – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 256 – eine Person schwer verletzt

Samstagmittag, 27. August 2022, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 256, in Fahrtrichtung Weißenthurm, in Höhe der Anschlussstelle Torney. Die Unfallverursacherin, eine 62jährige Frau aus dem vorderen Westerwald, war ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in der Schutzplanke eingeschlagen. Die Frau verletzte sich schwer. Der Pkw, ein blauer Fiat 500, wurde ebenso wie die Schutzplanken erheblich beschädigt. Es konnten von der Polizei keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung erlangt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Die werden gebeten, sich unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de bei der PI Neuwied zu melden. Quelle: Polizei