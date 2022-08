Veröffentlicht am 28. August 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Zeitenwende für den Klimaschutz

Europa brennt, Hitze macht uns allen zu schaffen und Dürre vernichtet Ernten. Die ersten Anzeichen für den beginnenden Klimawandel sind vor unserer Haustür nicht mehr zu übersehen. Einer der wichtigsten Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe ist der schnelle Umstieg von den fossilen Energieträgern Öl, Kohle und Gas hin zu Erneuerbaren Energien aus Sonne und Wind. Zahlreiche Studien, gut zusammengefasst in der Metastudie der Initiative Südpfalz-Energie, belegen, dass die Transformation zu einer vollständigen Versorgung mit regenerativem Strom und Wärme machbar ist.

Spätestens nach den Katastrophen von 2021 und 2022 muss die Zeitenwende für den Klimaschutz mit großem Engagement angepackt werden. Die beiden rheinland-pfälzischen Landesinitiativen, Verband für Wirtschaft und Umwelt sowie der Landessolarverband, laden aus diesem Anlass zu einem virtuellen Solartag ein. Zusammen mit dem seit 15 Jahren jährlich organisierten Unternehmertag für nachhaltiges Wirtschaften werden Beiträge zur Zeitenwende und Diskussionsrunden angeboten.

Staatssekretär Michael Hauer vom Ministerium für Klima, Umwelt, Energie und Mobilität begrüßt die Teilnehmer. Der Vorsitzende der Initiative Südpfalz-Energie wird in einer Keynote auf die Dimension der Aufgabe bei der Umsetzung auf erneuerbare Energien in Rheinland-Pfalz eingehen. In Impulsvorträgen zu Balkonkraftwerken, Prosumer Konzepten und Möglichkeiten von Solaranlagen ohne große Anschaffungskosten werden Bausteine einer Transformation aufgezeigt. Im abschließenden Podiumsgespräch werden die Ansichten von Scientists for Future, dem Klimaschutzministerium Rheinland-Pfalz und den beiden Unternehmen im Erneuerbaren Energiebereich, GEDEA Ingelheim und Mann-Naturenergie, zu einer Solarkampagne in Rheinland-Pfalz diskutiert.

Eine Registrierung zu dem Meeting kann kostenfrei über die Webseite http://solartag.rheinland-pfalz-solar.de erfolgen. Der Zugangslink zu der Webveranstaltung am 2. September von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr wird automatisch zugemailt. Eine Live-Übertragung auf YouTube ist ebenfalls geplant.