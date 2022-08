Veröffentlicht am 28. August 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Pilates: Das ganzheitliche Körpertraining für mehr Beweglichkeit – Neues Angebot der Kreisvolkshochschule

Ab Montag, den 5. September, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen einen Pilateskurs mit insgesamt zwölf Terminen bis Ende November an. Die Leitung hat Manu Reusing. Genau genommen handelt es sich um zwei Angebote – eines wird als Präsenzveranstaltung durchgeführt, eines online. Der Präsenzkurs findet jeweils montags in der Zeit von 16 bis 17 Uhr in den Räumen der Tanzschule „Let‘s Dance“ in Altenkirchen statt. Die Teilnahme kostet 99 Euro. Und für all diejenigen, die lieber von zu Hause online Pilates erlernen möchten, startet am gleichen Tag der gleiche Kurs in der Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr. Eine anteilige Bezuschussung der gesetzlichen Krankenkassen ist eventuell möglich.

Pilates ist eine überaus wirkungsvolle Trainingsmethode, bringt Muskeln und Gelenke wieder in Schwung, ohne sie zu belasten. Es beinhaltet Kraftübungen, Stretching und bewusste Atmung, strafft den Körper und führt zu einer besseren Haltung und harmonischeren Bewegungsabläufe im Alltag sowie beim Sport. Wer regelmäßig Pilates trainiert, stabilisiert seine Körperhaltung und verbessert sein Körperbewusstsein. Nähere Informationen und Anmeldungen: Kreisvolkshochschule, Tel.. 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Foto: Pilates ist eine überaus wirkungsvolle Trainingsmethode, bringt Muskeln und Gelenke wieder in Schwung, ohne sie zu belasten. (Foto: Pixabay)