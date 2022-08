Veröffentlicht am 27. August 2022 von wwa

ERPEL – „Bundestagsabgeordneter Diedenhofen tief beeindruckt von Engagement des Vereins ad Erpelle: „Enorm wichtige Arbeit für die Erinnerungskultur““.

Die Brückentürme der ehemaligen Ludendorff-Brücke (Brücke von Remagen) beidseitig des Rheins und der dazugehörige Eisenbahntunnel in Erpel (gebaut 1916 bis 1918) haben wegen ihrer Bedeutung für das Ende des Zweiten Weltkriegs als Mahnmal deutsche, wenn nicht gar europäische Bedeutung. Den enormen Wert für die Region und die Erinnerungskultur betonte auch der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen beim Treffen mit dem Verein ad Erpelle. Tief beeindruckt zeigte er sich vom Engagement der Mitglieder.

Seit 2012 ist der Tunnel, der wie die Brückentürme unter Denkmalschutz steht, im Besitz des ad Erpelle Kunst- und Kulturkreises Erpel. Dieser bemüht sich, den Tunnel und die Brückentürme als geschichtliches Erbe, als Friedens-Brücke für die Zukunft, zu erhalten sowie dessen Geschichte und das Schicksal der Menschen während des Kampfes um die Brücke zu vermitteln. Deswegen haben die Verantwortlichen in ehrenamtlicher Tätigkeit den Tunnel für kulturelle Veranstaltungen unter anderem mit einer Bühne und einer Tribüne für 200 Personen erschlossen. Theateraufführungen, Konzerte und Kunstausstellungen finden regelmäßig statt. Allein das Theaterstück „Die Brücke“, das am Originalschauplatz die Geschehnisse der Brückensprengung durch die Wehrmacht sowie die Einnahme der Brücke durch amerikanische Soldatinnen und Soldaten am 7. März 1945 darstellt, wurde 160 Mal gespielt. Über 25.000 Menschen sahen die Aufführungen (Stand 2018).

„Mit ihrem Engagement machen die Verantwortlichen des Vereins ad Erpelle Geschichte für jeden erlebbar. Dafür gebührt ihnen ein riesiger Dank. Auch vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist es wichtig, die Erinnerung an die Schrecken des 2. Weltkriegs nicht verblassen zu lassen“, so Diedenhofen. Der Bundespolitiker bekräftigte, dass es auch langfristig darum gehen müsse, diesen historischen Platz als Ort der Erinnerung, finanziell abzusichern.

Bedingt durch die Corona-Einschränkungen sowie Brandschutzauflagen finden zwar zurzeit im Tunnel keine Veranstaltungen statt. Für ein Benefizkonzert für Hilfen für Menschen in der Ukraine wurde allerdings eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Foto: ad Erpelle Kunst- und Kulturkreis Erpel

Foto: Der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen bedankte sich bei seinem Treffen mit den Verantwortlichen des Vereins ad Erpelle für deren Arbeit.