Veröffentlicht am 27. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Nachtwächterführung in der Kreisstadt: Mit Nachtwächter Günter durch die Gassen von Altenkirchen

Am Freitag, 9. September 2022, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen die erste abendliche Stadtführung durch Altenkirchen nach den Sommerferien an. Die heimlichen Geschichten und Anekdoten vor und hinter den Fenstern des Ortes um 1900 werden spannend aus der Sicht von Nachtwächter Günter erzählt. „Folgen Sie dem Hüter von Ordnung und Sicherheit auf seinem Rundgang durch die Gassen der Stadt, welche er von Unehrenhaften frei zu halten versucht“, so die Einladung der KVHS. Dabei gibt es viele interessante Aspekte aus 700 Jahren Stadtgeschichte zu entdecken. Treffpunkt zur Nachtwächterführung ist um 19.30 Uhr der Altenkirchener Schlossplatz/Ecke Saynstraße, die Teilnahme kostet 4 Euro. Weitere Infos und Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Foto: Viele Anekdoten der Altenkirchener Stadtgeschichte hat Nachtwächter Günter auf Lager (Foto: Heinz-Günter Augst)