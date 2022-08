Veröffentlicht am 27. August 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Noch Plätze frei im VHS-Alphabetisierungskurs

Menschen, die das Lesen und Schreiben nicht oder nicht ausreichend beherrschen, stehen in Alltagssituationen oft genug vor Problemen. Die Volkshochschule der Stadt Neuwied bietet daher Erwachsenen die Möglichkeit, in einem Alphabetisierungskurs das Lesen und Schreiben zu lernen, beziehungsweise vorhandene Kenntnisse zu erweitern. Wie Karolina Paus, VHS-Fachbereichsleiterin für Grundbildung und Schulabschlüsse, mitteilt, bestimmen die Teilnehmenden den „Stoff“ je nach Interesse und Erfahrung mit. Für weitere Auskünfte und Beratung steht Karolina Paus unter der Telefonnummer 02631 802 5524 bereit. Ein Gespräch mit ihr ist Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs, der Anfang September beginnt und einmal wöchentlich stattfindet. Selbstverständlich werden alle Anrufe vertraulich behandelt. Das Projekt wird durch Mittel des Landes Rheinland-Pfalz und durch die Stadt Neuwied gefördert. Paus bittet Bürgerinnen und Bürger darum, ihre Telefonnummer an Menschen weiterzugeben, die Probleme beim Lesen und Schreiben haben.