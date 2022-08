Veröffentlicht am 26. August 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Abteilungen der Stadtverwaltung suchen Bürgerdialog – Luisenplatz: Einwohnerversammlung am 6. September

Wer kann Wohngeld bekommen? Was bietet die Stadt Neuwied für Kinder und Jugendliche an? Welche Baumaßnahmen in der Innenstadt qualifizieren sich für eine Förderung? Und wo können Bürgerinnen und Bürger eigentlich einsehen, wofür die Stadtverwaltung Geld ausgibt? Diese und mehr Fragen beantworten die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Dienstag, 6. September, ab 17.30 Uhr im Rahmen der Einwohnerversammlung auf dem Neuwieder Luisenplatz.

Die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Einwohnerversammlung ist ein Informationsangebot, das sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuwied mit ihren Stadtteilen richtet. Dieses Jahr ist die Innenstadt Treffpunkt der Versammlung. Etwa ein Dutzend Informationsstände zeigen einen Ausschnitt der vielfältigen Aufgabenbereiche der Verwaltung. Zahlreiche Ämter und Abteilungen sowie die Städtischen Betriebe SWN, SBN und GSG präsentieren sich ebenso wie die Polizeiinspektion Neuwied und der Beirat für Migration und Integration oder die Jugend- und Seniorenbeiräte. Die Feuerwehr Neuwied wird ihre Sondereinheit Höhensicherung vorstellen; die Musikschule gibt einen Einblick in ihr vielfältiges Angebot; das Kinder- und Jugendbüro präsentiert sin digitales Portal „up2date neuwied“ und das Sportamt widmet seinen Stand der „Host Town Neuwied“ im Rahmen der Special Olympic World Games 2023.

Foto: Jedes Jahr ist ein anderer Stadtteil Gastgeber der Einwohnerversammlung. Im Jahr 2014 konnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen auf der Ochsenalm in Rodenbach stellen. Dieses Jahr lädt die Stadtverwaltung auf den Luisenplatz ein.