Veröffentlicht am 26. August 2022 von wwa

WOLDERT – Kinder grillen Marshmallows und verursachen Flächenbrand in Woldert

Am Freitagnachmittag, dem 26. August 2022, wurde die Feuerwehr Puderbach durch die Leitstelle Montabaur um 15.19 Uhr zu einem „großen Flächenbrand“, so das Einsatzstichwort, nach Woldert alarmiert. Die Fläche befand sich nahe einem Aussiedlerhof.

Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr fanden eine brennende Wiese vor. Mit zwei Strahlrohren wurde direkt die Bekämpfung aufgenommen und das Weiterlaufen des Feuers unterbunden. Der Brand konnte zügig gelöscht werden.

Zwei Jungen, die auf einem nahen Spielplatz waren, berichteten, dass sie plötzlich Rauch sahen und zwei Kinder seien „Feuer, Feuer“ schreiend weggelaufen. Ein Anwohner hat den Notruf abgesetzt. Vorgefunden wurde in der Tat ein auf einem unbefestigten Feldweg ein mit Steinen gelegter Kreis. Es war ersichtlich, dass von dort das Feuer in die Wiese gelaufen ist. Gefunden wurden auch kleine Stöckchen, an denen noch Marshmallows klebten.

Die Feuerwehr Puderbach war mit 20 Kräften im Einsatz. Das mitalarmierte DRK brauchte nicht einzugreifen und konnte sehr schnell wieder aus dem Einsatz entlassen werden. Die Polizei Straßenhaus war vor Ort und hat den Sachverhalt aufgenommen. Die Polizei erbittet Hinweise zu den beiden Kindern, die das Feuer entfacht haben. Idealerweise melden sich die Eltern unter der Telefon-Nummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de bei der Polizei in Straßenhaus. Fotos: Feuerwehr VG Puderbch.