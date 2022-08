Veröffentlicht am 26. August 2022 von wwa

HAMM (Sieg) – Hochbehälter im Bau

Die Arbeiten am neuen Hochbehälter am Hohensayner Kopf sind zurzeit in vollem Gange. Nach dem Abriss des alten „Oettershagener“ Hochbehälters an gleicher Stelle sowie den umfangreichen Erdarbeiten wurde mit dem Stellen der Betonfertigteile von der Firma Drössler Umwelttechnik aus Siegen begonnen.

Der Hochbehälter wird künftig neben Oettershagen auch Heckenhof, Teile von Roth und neuerdings auch Bruchertseifen und Haderschen mit Trinkwasser versorgen.

Das Bauwerk mit zwei übereinanderliegenden Wasserkammern hat ein Gesamtvolumen von ca. 710 Kubikmetern und ist somit nach dem Hochbehälter Hamm der zweitgrößte im Versorgungsgebiet der Verbandsgemeindewerke Hamm (Sieg).

Der Neubau wurde erforderlich, da die beiden alten Hochbehälter von Roth und Oettershagen altersbedingt nicht mehr dem Stand der Technik entsprachen. Zudem ist der Betrieb zweier, nur circa 200 Meter auseinanderliegender Behälter auf dem Hohensayner Kopf langfristig nicht wirtschaftlich. Nach der Inbetriebnahme Anfang 2023 wird auch der alte Hochbehälter „Roth“ an der Hohen Straße abgerissen. (Foto: Lorenz Weber)