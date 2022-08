Veröffentlicht am 25. August 2022 von wwa

LINZ am Rhein – Verkehrsunfallflucht in Linz am Rhein, am Buttermarkt – Hauswand beschädigt

Durch eine Hauseigentümerin wurde der Polizei ein Schaden an der Ecke ihrer Hauswand in Linz am Rhein, am Buttermarkt gemeldet. Vermutlich wurde die Beschädigung des Putzes, in Höhe von circa 4 Meter, durch ein größeres Fahrzeug verursacht. Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei