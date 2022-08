Veröffentlicht am 25. August 2022 von wwa

REGION – Welche Heizung passt zu meinem Haus? – Klimaschutzmanagerinnen und Verbraucherzentrale bieten kostenloses Web-Seminar an –

Klimaschutzmanagerin Janine Sieben bietet gemeinsam mit ihren Kolleginnen aus den Kreisen Altenkirchen und Westerwald, der Verbraucherzentrale und der Energieagentur Rheinland-Pfalz eine kostenlose Web-Seminar-Reihe zum Thema Energiesparen an. Diese geht nun in die finale Runde: Am kommenden Mittwoch, 31. August, gibt es um 18 Uhr eine Online-Veranstaltung zum Thema „Welche Heizung passt zu meinem Haus?“

Rund 80 Prozent der Haushalte in Rheinland-Pfalz heizen mit Öl oder Gas. Die gestiegenen Kosten und die Sorgen um die Versorgungssicherheit sind eine zunehmende Belastung. Viele Menschen machen sich Gedanken über einen Ausstieg aus der fossilen Heizung und suchen nach einer klimafreundlicheren Lösung. Doch welche Heiztechnik und welcher Energieträger passen zu welchem Haus? Im digitalen Vortrag widmet sich Energieberaterin Elisabeth Foit diesem Thema.

Bei der Sanierung von Heizungsanlagen ist es häufig schwierig, den Durchblick zu behalten. Wärmepumpen, Pelletheizungen und andere alternative Heizsysteme erfordern eine sehr individuelle Betrachtung. Komplex sind auch Themen wie Regelung, Heizkörper, Flächenheizung oder hydraulischer Abgleich. Auch die Wahl des Energieträgers und die Art der Warmwasserbereitung spielen bei der Wahl des Heizungssystems eine wichtige Rolle. Die Expertin stellt Prinzip und Funktionsweise unterschiedlicher Heizungssysteme vor und geht auf Investitions- und Betriebskosten, die Umweltfreundlichkeit der Anlagen sowie gesetzliche Vorgaben und Fördermöglichkeiten ein.

Das Web-Seminar findet am Mittwoch, 31. August um 18 Uhr statt und dauert circa 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nötig unter: https://next.edudip.com/de/webinar/welche-heizung-passt-zu-meinem-haus-westerwald/1824672.

Bitte beachten: Pro Person und E-Mail-Adresse ist nur eine Anmeldung möglich, der personalisierte Link, den Sie erhalten, kann nicht mit anderen geteilt werden. Für die Teilnahme werden ein Computer mit Internetzugang und ein Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser bitte Microsoft Edge, Mozilla Firefox oder Google Chrome verwenden.