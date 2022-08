Veröffentlicht am 25. August 2022 von wwa

KLEINMAISCHEID – Wald brennt bei Kleinmaischeid an zwei Stellen

Die Leitstelle Montabaur alarmierte die Feuerwehren Dierdorf, Großmaischeid und Kleinmaischeid am Donnerstag, dem 25. August um 7.49 Uhr zu einem Waldbrand bei Kleinmaischeid. Angegeben war die Ortslage „Am Brückelchen“, dies ist die Senke zwischen Großmaischeid und Kleinmaischeid.

Die ersteintreffenden Kräfte fanden an einem Wirtschaftsweg, der an mehreren Waldstücken vorbeiführt, zwei Brandherde, die gut 100 Meter auseinanderlagen. Die erste Stelle war am Rande eines mit älteren Fichten bewachsenen Gebietes. Das Feuer hatte sich bereits in den Wald gefressen. An der zweiten Stelle war der Brand ebenfalls bereits im Wald mit gemischtem Bestand aktiv und hatte dickes, liegendes Totholz erfasst.

In ersten parallelen Löschangriffen konnten die Flammen jeweils eingedämmt und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Ein Spaziergänger hatte am Morgen den Brand entdeckt und Alarm geschlagen. Zum Glück wurde das Feuer so früh entdeckt, dass an beiden Brandstellen, die Flammen noch nicht allzu weit in den Wald gelaufen waren. Gerade im Fichtenbestand hätte dies verheerende Folgen gehabt. Etliche alte Bäume wiesen jedoch bereits erhebliche Brandspuren auf und dürften absterben.

Bei den Einsatzkräften wurden Erinnerungen an den 14. Juni 2021 wach. Hier hatte eine große Waldfläche in der Nähe des Friedhofs Kleinmaischeid an mehreren Stellen gebrannt.

Die Polizei Straßenhaus war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das mitalarmierte DRK brauchte nicht aktiv zu werden. Die Feuerwehren waren mit 40 Kräften im Einsatz. Sie hatten den Brand nach gut einer Stunde gelöscht. Fotos: Feuerwehr VG Dierdorf