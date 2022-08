Veröffentlicht am 25. August 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – WISSEN – Mentoringnetzwerk für Medizin-Studierende und heimische Ärzte geplant

Der Landkreis Altenkirchen plant im Rahmen eines Mentoringnetzwerks in Zusammenarbeit mit der Kreisärzteschaft, Studierende und Mediziner aus der Region miteinander in den Austausch zu bringen und enger zu vernetzten. Hierzu wird es am 23. September ein erstes Netzwertreffen geben, zu dem sowohl Ärztinnen und Ärzte als auch Medizinstudierende eingeladen sind.

Bereits seit einigen Jahren engagiert sich der Landkreis Altenkirchen, um dem drohenden Landarztmangel entgegen zu wirken. Der Landkreis hat daher verschiedene Programme aufgelegt, unter anderem ein Medizinercamp, die Famulaturförderung und zwei Stipendienprogramme.

Um Studierende aus der Region enger mit den hier ansässigen Ärztinnen und Ärzten zu vernetzten, soll nun ein Mentoringnetzwerk starten. Ziel ist es, den Studierenden der Humanmedizin zukünftig einen Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, der sie bei Fragen rund ums Studium, Weiterbildung, Niederlassung oder Anstellung berät und helfend zur Seite steht. Über das Netzwerk können zukünftig auch Famulatur- und Weiterbildungsplätze angeboten werden. Bei regelmäßigen Treffen können sich Mentoren und Mentees untereinander austauschen.

Das erste Treffen, bei dem die Angebote des Landkreises Altenkirchen und die Idee des Mentoringnetzwerks vorgestellt werden sollen, findet statt am 23. September, 17.30 Uhr, im Wissener Kulturwerk (Walzwerkstraße 22, 57537 Wissen). Interessierte Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende können sich bis zum 20. September bei der Kreisverwaltung anmelden (Kontakt: Jennifer Siebert, E-Mail: jennifer.siebert@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812089).