Im Haus Felsenkeller wird der beliebte Kurs „In Bewegung mit Feldenkrais“ fortgesetzt ab dem 14. September, 19:30 bis 20:45 Uhr fortgesetzt. „In Bewegung“ mit FELDENKRAIS schult die Wahrnehmung – für sich selbst, in der Bewegung, im Raum. Von da aus, wenn man also genauer weiß, wie man was macht, werden neue Bewegungsmöglichkeiten erkundet und ausprobiert. Man steht nicht im Vergleich mit anderen, es gibt keine Leistungsanforderungen von außen, ja es gibt noch nicht mal ein Richtig oder Falsch. Es ist ein Raum, der Zeit lässt, sich selbst in der Bewegung zu erforschen – akzeptierend und wertschätzend. Davon ausgehend, dass Körper, Denken und Gefühle eins sind, ist der Ansatz im FELDENKRAIS die körperliche Bewegung. In den Bewegungsfolgen von Moshé Feldenkrais geht es konkret um Bewegungen der Wirbelsäule, um Hüfte und Becken, um Schulter, Nacken, etc. Es geht um Stütze und Aufrichtung, Spannung und Entspannung, ums Tun und Geschehenlassen. Es geht darum, neue Wege zu entdecken – mit sich selbst in Bewegung! Der Kurs ist für Menschen jeden Alters, auch ohne besondere Vorerfahrungen, geeignet. Christina Schneider, FELDENKRAIS-Pädagogin (FVD), leitet gewohnt kompetent und einfühlsam diese Entdeckungsreise an. Immer mittwochs, vom 14.09. bis 14.12., an zehn Terminen, jeweils 19:30 – 20:45 Uhr, findet der Kurs statt. Die Gebühr beträgt 130 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.