Veröffentlicht am 25. August 2022 von wwa

HOHENSAYN – Flächenbrand in Hohensayn – Feuerwehr Hamm mit 15 Wehrleuten im Einsatz

Am Dienstagmittag, 23. August 2022, wurde der Leitstelle Montabaur gegen 14:20 Uhr ein Flächenbrand in Roth Ortsteil Hohensayn gemeldet. Die Rettungsleitstelle in Montabaur alarmierte daraufhin die Freiwillige Feuerwehr Hamm/Sieg, die mit vier Fahrzeugen und insgesamt 15 Wehrleuten ausrückte. Bereits auf der Anfahrt wurde durch den Einsatzleiter Heiko Grüttner eine starke Rauchentwicklung im gemeldeten Bereich festgestellt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Grasfläche von circa 400 Quadratmeter im Vollbrand. Eine weitere Ausbreitung konnte durch die Besatzungen der beiden Tanklöschfahrzeuge erfolgreich verhindert werden.

Die Brandstelle wurde nach Abschluss der Löschmaßnahmen mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um eventuelle Glutnester zu lokalisieren. Im Einsatz war neben der Feuerwehr Hamm auch ein Streifenwagen der Polizei. Über die Brandursache können keine Angaben gemacht werden. (pm) Fotos: AM/FK/MDE