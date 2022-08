Veröffentlicht am 27. August 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Grundsteuerreform: Erneuter Vortrag in der VHS Neuwied

Die Grundsteuerreform beschäftigt viele Bürgerinnen und Bürger. Die Volkshochschule Neuwied hat kürzlich einen Vortrag zu diesem Thema angeboten, der auf eine sehr große Nachfrage stieß. Rund 200 Teilnehmende verfolgten die Ausführungen von Steuerberater Thomas Saidel. Aufgrund der andauernden hohen Nachfrage hat sich die VHS daher entschlossen, einen weiteren Vortrag anzubieten. Termin dafür ist Mittwoch, 14. September, 18 Uhr, im Amalie-Raiffeisen-Saal der VHS, Heddesdorfer Str. 33. Erneut führt Thomas Saidel durch die Veranstaltung, in der er unter anderem erklärt, was sich bei der Grundsteuer grundlegend ändert und welche neuen Bewertungsverfahren eingeführt werden. Er erläutert, wie sich die Grundsteuer für Ein- und Zweifamilienhäuser zusammensetzt, was beim Finanzamt einzureichen ist und wie Betroffene die Daten auch ohne Elsterzugang übermitteln können.

Info und Anmeldung zu diesem Vortag (Veranstaltungsnummer 22-2-01518): VHS Neuwied, Telefon 02631-802 5510, E-Mail anmeldung@vhs-neuwied.de.