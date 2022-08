Veröffentlicht am 28. August 2022 von wwa

IRLICH – St. Peter und Paul in Irlich – Feiern im Schatten des Kirchturmes

Es ist schon gute Tradition, dass man am 1. Sonntag im September in Irlich in und um St. Peter und Paul feiert. So wollen es auch in diesem Jahr die Irlicher halten und laden alle über die Ortsgrenzen gerne ein, die mitfeiern wollen.

Begonnen wird an diesem 04. September um 11:00 Uhr mit einem Festgottesdienst, sofern die Wetterlage es zulässt, auf dem Kirchplatz. Im Rahmen dieses Gottesdienstes findet auch die Königskrönung des Schützenkönigs der Bruderschaft St. Georg, Irlich statt. Anschließend wird dort auch gemeinsam gefeiert.

Die Ortsvereine sorgen für ein kulinarisches Angebot und kühle Getränke. Auch Kaffee und Kuchen werden im Angebot sein. So wird es sicher eine Freude sein, noch zu verweilen, miteinander zu reden, Spaß zu haben und beisammen sein zu können. Auch besteht eine besondere „Spielecke“ für Kinder. Herzliche Einladung.