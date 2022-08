Veröffentlicht am 25. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vier Wochen pralles Kulturprogramm im Spiegelzelt – englische Musikgentlemen Frontm3n eröffnen die Spielzeit – Von Jan Josef Liefers & Radio Doria über großer Bollywood Masala Orchester Show mit indischem drei Gänge Menü bis hin zu Filmstar Ulrich Tukur. Fulminanter Abschluss mit den Sinderellas einer Live Musik, Artistik, Burlesque Show der besonderen Art der Reeperbahn Produktionen

Nun schon zum elften Mal wird Altenkirchen das Cannes des Westerwaldes. Lediglich mit drei kleinen Unterschieden, es geht nicht um Filme, auch das Meeresrauschen vermag man nicht zu hören und der rote Teppich liegt nicht für die Stars und Sternchen aus, vielmehr gehört er dem abendlichen Publikum was zu diesem einzigartigen Kulturkleinod in den Westerwald pilgert.

So sind es nicht nur Einheimische die es schätzen, wenn ein paar „Verrückte“ die sich seit 1986 besondere Kultur auf ihre Fahne geschrieben haben und neben jährlichem Kulturprogramm alle zwei Jahre, dann noch ein echtes Leuchtturmprojekt seit 2001 in der „Provinz“ mit großer Leidenschaft inszenieren und mit hohem Eigenrisiko umsetzen, sondern Spiegelzeltbegeisterte nehmen teilweise weite Anfahrten auf sich und strömen in den VICTORIA, einem der letzten original 20er Jahre Spiegelzelte eines belgischen Familienunternehmens, mit denen die Organisatoren vom Kulturbüro Haus Felsenkeller e.V. von Beginn an zusammen arbeiten. Man darf mit Fug & Recht sagen, so Nöllgen, es weht alle zwei Jahre ein besonderer Flair über der Kreisstadt und wir sehen Menschen die sonst nicht unbedingt etwas mit Kulturangeboten anfangen können, aber dieser magische Ort Spiegelzelt verzaubert alle. Und nicht nur das Publikum wartet sehnlich auf das Öffnen der Mahagoni Eingangstüren.

Die Hotels im ganzen Umkreis sind in den Spiegelzeltwochen mit Künstlern und Gästen ausgebucht, viele heimische Geschäfte und Zulieferfirmen partizipieren an dem Sonderevent des Kulturbüros.

Ja, sagt Nöllgen, es ist schon eine große Nummer, neben dem „normalen Kulturprogramm“ dieses Jahr im KulturSalon in der Wiedhalle durchgeführt, noch ein solch anspruchsvolles Projekt zu stemmen. Er betont, dass er die Planung und Organisation mit seiner Kollegin Martina Wahn, und stundenweiser Hilfe von Margret Staal stemmt und nur bei der Durchführung auf zahlreiche Helfer zurückgreift- um dieses Riesenprojekt umzusetzen. Und weiter räumt er ein, durchaus neidisch auf solche Projekte wie z.B. das Köstritzer Spiegelzelt in Weimar zu schauen, die mit dem dreifachen an Mitarbeitern im Vorfeld fast ein Jahr an 6 Wochen Köstritzer Spiegelzelt arbeiten.

Eine nicht gerade kleine Portion Verrücktheit muss man in sich haben, sowie Mut zum Risiko und eine deftige Prise Lokalpatriotismus, wenn in einem 6.500 Einwohner Städtchen solch ein gesellschaftliches Großereignis wie Kultur für die Sinne im original 20er Jahre Spiegelzelt erfindet, erarbeitet, organisiert und zu 100% durchgeführt und verantwortet wird.

In Berlin, München und Hamburg stehen sie auch, die Spiegelzelte, dann meist mit Dinner Shows über Wochen. In Rheinland-Pfalz eigentlich nur alle zwei Jahre und dies nur im Westerwald.

Da kann man durchaus von einem Alleinstellungsmerkmal für die Region sprechen. Das hat auch schon 2002 die Verbandsgemeinde erkannt und wurde fester Partner bei diesem Projekt.

Das Konzept der Felsenkeller Kultur mit dem hiesigen Spiegelzelt ist allerdings ein anderes als in den Großstädten, wenn auch Dinner Shows wie das Pop Dinner mit SRW 1 Musikexperte Werner Köhler und seinen Musikern, dem Variéte-Abend mit eigenwilligen und ungewöhnlichen Künstlern aus der Strassentheaterszene und erstmals der großen Bollywood Masala Orchestra Show mit Musik, Tanz, Show und indischem drei Gänge Menü, mit in der Programmfolge sind und ihren ersten Auftritt in Rheinland-Pfalz überhaupt haben.

Das Spiegelzelt in Altenkirchen deckt eine viel größere Bandbreite an kulturellen Veranstaltungen ab, von der Ladies Night mit Nessi Tausendschön, Anka Zink und Maladée, einer Magier Show und den Physikanten mit atemberaubenden Experimenten über TV Stars wie Jan Josef Liefers & Radio Doria, sowie dem berühmten Streichorchester Delian Quartett mit dem Schauspieler Ulrich Tukur bis hin zu dem original Babylon Berlin Orchester Moka Efti feat. Severija aus der beliebten Serie.

Hinzu kommen morgendliche Kinderveranstaltungen wie Juri und das AlpakaLamaDrama und Nulli und Priesemut sowie Vermietungen an Firmen oder Privatpersonen, die dieses wunderschöne Ambiente für ihre Feierlichkeiten nutzen wollen.

Nach pandemiebedingten vier Jahren Wartezeit haben Helmut Nöllgen und sein Team für jedes Jahr Warten im Gegenzug eine Woche feinstes Programm erarbeitet, normal dauert das Spiegelzelt drei Wochen. Da das Spiegelzelt zeitlich nicht anders anzumieten war, beginnt es nun schon in der letzten Ferienwoche und geht bis zum 21.September. Mit den phantastischen Musikgentlemen und lebenden Legenden von 10cc, Sweet, Smokie und Manfred Mans Earth Band, die unter Frontm3n unterwegs auf Tour sind, am Sonntag den 28. August mit den Originalsängern Pete Lincoln, Mick Wilson und Robert Hart und deren eigenen unzähligen originalen Welthits.

Im Bereich Catering im Spiegelzelt hat sich Nöllgen Verstärkung geholt. Den Getränkebereich organisiert wie immer seine Tochter Rebecca mit zahlreichen Service-Kräften. Für das leibliche Wohl sorgt der Kreisvorsitzende der Gastronomie Innung Uwe Steiniger von der Klostergastronomie Marienthal. Es wird andere Formen und Angebote im abendlichen Gastrobereich geben. Die beiden „alten Haudegen“ haben manchen Abend im Kloster zusammengesessen und Pläne geschmiedet, das Flaggschiff der Westerwald Kultur auf volle Fahrt zu bringen und durch unberechenbare Strömungen zu navigieren. Denn beiden Bereichen, sowohl der Kultur als auch der Gastronomie haben die letzten Jahre eine Fülle von Problemen beschert. So ist vor allem der Personalmangel in allen Bereichen ein Dauerthema und Kostensteigrungen um die 50% und mehr – Ende nicht in Sicht. Allem voran aber haben beide noch Visionen und die gleiche Freude am Umsetzen derer und den gleichen Anspruch: einfach unvergessliche und entspannte Abende zu zelebrieren.

So verspricht das Kulturbüro Haus Felsenkeller auch 2022 phantastische, wunderbare Moment im VICTORIA

Das Programm:

28.08. Frontm3n mit Pete Lincoln, Mick Wilson und Robert Hart

29.08. Ladies Night mit Nessi Tausendschön, Anka Zink und Maladée

30.08. Simon & Garfunkel Revival Band

31.08. Jan Josef Liefers & Radio Doria

01.09. Die Magier – Freakshow

02.09. Denis Wittberg & seine Schellack Solisten

03.09. Köbes underground

04.09. Stoppok – solo

08.09. Luiku – Trans-Karpaten-Ethno-Beats aus Kiew

09.09. Moka Efti Orchestra – das Original Orchestra aus Babylon Berlin

10.09. Respect – Aretha Franklin Tribute Show

11.09. Sahne Mixx – Udo Jürgens Tribute Show

12.09. Delian Quartett & Ulrich Tukur

13.09. Die Physikanten

14.09. Pop Dinner mit Musikexperte Werner Köhler und 3-Gänge-Menü

15.09. Bollywood Masala Orchestra mit indischem 3-Gänge-Menü

16.09. Variéte de Victoria & 3-Gänge-Menü

17.09. P/op Kölsch mit Stefan Knittler und Band

18.09. Damenkapelle on the Rocks Berlin

20.09. Torsten Sträter – ausverkauft

21.09. The Sinderellas

Die Veranstaltungen beginnen alle um 20 Uhr.

Tickets die schon für das Spiegelzelt 2020 und 2021 gekauft wurden haben Gültigkeit und müssen nicht getauscht werden.

Kindertheater:

20.09. Juri und das AlpakaLamaDrama – Freie Bühne Neuwied ab 5 Jahren

21.09. Nulli und Priesemut – Koblenzer Puppenspiele ab 3 Jahren

Die Kindertheater beginnen um 9:30 Uhr. Wir bitten um Anmeldung per Mail buero@kultur-felsenkeller.de oder telefonisch unter 02681 7118.

Tickets unter www.spiegelzelt-altenkirchen-westerwald.de bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen und im Kulturbüro in der Marktstrasse, Altenkirchen Tel.: 02681 7118. Foto: Bollywood Masala Orchestra