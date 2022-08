Veröffentlicht am 27. August 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – WISSEN – Alkohol in der Schwangerschaft: Infoveranstaltung der Kreisverwaltung – Fetale Alkohol-Spektrum-Störungen sind die häufigste angeborene Behinderung

Die Kreisverwaltung lädt ein zu einem Informationsabend zum Thema „Alkohol in der Schwangerschaft“ am Donnerstag, dem 8. September. Beginn im Wissener Infoladen „Aufwärts“ (Gerichtsstraße 34) ist um 18.30 Uhr.

Darum geht es: Alkohol in der Schwangerschaft bedeutet für das Ungeborene sehr wahrscheinlich, dass es lebenslang an Fetalen Alkohol-Spektrum-Störungen (FASD) leiden wird. Jede Stunde wird allein in Deutschland mindestens ein Kind mit FASD geboren. Die Kinder können sich infolge des Alkoholeinflusses nicht störungsfrei im Mutterleib entwickeln. Je nachdem, in welchem Umfang und in welchen Abschnitten der Schwangerschaft getrunken wird, werden die Kinder Fehlbildungen oder geistige Defizite aufweisen. Und: Viele werden sich erfahrungsgemäß nicht im Leben zurechtfinden. Daher ist es wichtig, so früh wie möglich zu diagnostizieren, damit den Kindern und deren Familien wirksame Therapien und Hilfen angeboten werden können.

Referentin ist Miriam Ottweiler-Jaeger von der Fachstelle Suchtprävention im Diakonischen Werk. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen werden erbeten bei der Kreisverwaltung, E-Mail: horst.schneider@kreis-ak.de.

Foto/Grafik: freepik/macrovector_official (https://www.freepik.com/author/macrovector-official)