„Pilates“ im Haus Felsenkeller

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller gibt es ab Donnerstag, dem 08. September an acht Terminen jeweils von 18 bis 18 Uhr „Pilates“.

Erneut bietet das Bildungsprogramm des Haus Felsenkeller die Möglichkeit, mit „Pilates“ ein besseres Gefühl für den eigenen Körper und zu gewinnen. Pilates – Grundlagentraining für die gelenkstabilisierende Tiefenmuskulatur – ist das Motto. Aber was ist eigentlich Pilates? Pilates ist ein Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur. Vor allem die Bauch-, Beckenboden- und Rückenmuskulatur werden während des Pilates-Trainings mithilfe des Geistes gesteuert, gedehnt und gestärkt. Der Begründer dieser Sportart, Joseph Pilates, sagte über seine Trainingsmethode: „Nach 10 Stunden fühlen Sie sich besser, nach 20 Stunden sehen Sie besser aus und nach 30 Stunden haben Sie einen neuen Körper.“ Dieser Pilates-Kurs bietet ein ganzheitliches Training. Gebt eurem Körper Anmut und Beweglichkeit, werdet stark und geschmeidig. Erfreut euch an einem Training, das den gesamten Körper vitalisiert. Dieser Kurs ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Bei regelmäßiger Teilnahme erstatten die gesetzlichen Krankenkassen bis zu 75 % der Kursgebühr. Wie gewohnt leitet Manuela Reusing fachlich kompetent an und fordert die Teilnehmenden einfühlsam heraus. Immer donnerstags, vom 08.09. bis 27.10., jeweils von 17 bis 18 Uhr, sind alle Bewegungsfreudigen herzlich eingeladen. Die Gebühr beträgt 84 Euro.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.