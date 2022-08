Veröffentlicht am 26. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – 50 Jahre Partnerschaft mit Tarbes

Am 14. September 1958 sprachen sich der französische Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer in einem Kommuniqué u.a. für die deutsch-französische Verständigung aus. Im Rahmen dessen sollte es zu Partnerschaften von Kommunen beider Länder kommen, um persönliche Begegnungen von Bürgern und ein gegenseitiges Kennenlernen zu ermöglichen.

Infolgedessen gab es in den folgenden Jahren auch Besuche des Heimkehrerverbandes Kreisverband Altenkirchen beim französischen Heimkehrerverband ACPG aus Tarbes.

Nach weiteren Treffen, auch kommunaler Mandatsträger, wurde der Wunsch geäußert, diese Partnerschaft auf feste Füße zu stellen, mit dem Abschluss einer offiziellen Partnerschaft zwischen der südfranzösischen Stadt Tarbes und der damals noch eigenständigen Verbandsgemeinde Altenkirchen.

So hat im Juni 1972 eine weit über 120-köpfige Gruppe aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen die Bahnreise nach Tarbes angetreten. Zu der Gruppe gehörten neben Mitgliedern aus Rat, Verwaltung und Schulen auch eine Tanzgruppe, eine Fußballmannschaft zusammengestellt aus aktiven Fußballern von Vereinen aus der VG und das Jugendblasorchester Mehrbachtal.

Anlass der Reise war die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden zwischen der südfranzösischen Stadt Tarbes und der damaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen.

Im September 1972 erfolgte dann der Gegenbesuch der Delegation aus Tarbes in Altenkirchen.

Seit dieser Zeit haben unzählige Begegnungen in unterschiedlicher Art und Weise auf vielen Ebenen stattgefunden. Es waren dies neben den regelmäßigen Besuchen der offiziellen Delegationen auch die Schüleraustausche, durch welche heute noch existierende Freundschaften auf- und ausgebaut werden konnten. Auch die Begegnungen im musikalischen Bereich durch die „Les Musiciens du Soir“ und die „Tarbes Odoz Jazz-Band“ auf der einen und dem „Blasorchester Mehrbachtal“ auf der anderen Seite ließen neue Freundschaften entstehen. Gleiches gilt für die Begegnungen zwischen den Sängern der „Chanteurs Pyrénéens de Tarbes“ und den Sängern des „MGV Niedererbach“. Hinzugekommen sind in den letzten Jahren auch freundschaftliche Begegnungen der französischen Wandergruppe „Rando 65“ und den Wanderern des „Westerwaldvereins Fluterschen e.V.“.

Diese gelebte Partnerschaft gilt es nun in ihrem 50. Jahr zu feiern, zu fördern und weiter zu beleben.

Aus diesem Anlass finden sich am ersten Septemberwochenende eine offizielle Delegation der Stadt Tarbes unter Leitung des Bürgermeisters Gerard Trémège sowie unter Begleitung der Musiker „Les Musiciens du Soir“ in Altenkirchen ein, um mit zahlreichen Bürgern der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Bürgermeister Fred Jüngerich, mit den Ratsmitgliedern und den befreundeten Vereinen die 50-jährigePartnerschaft zu feiern.

Eine erste Begegnung im Rahmen der Partnerschaft hat es auf sportlicher Ebene bereits zu Pfingsten mit dem Besuch der Rathausfußballmannschaft aus Tarbes in Altenkirchen und deren Teilnahme am Pfingstturnier des SSV Weyerbusch gegeben. Die Fußballer aus Tarbes haben dabei in der Region Altenkirchen einen bleibenden und freundlichen Eindruck hinterlassen.

Die Verbandsgemeinde freut sich, bei den partnerschaftlichen Aktivitäten auf die Unterstützung des Deutsch-Französischen Bürgerfonds https://www.buergerfonds.eu/ zählen zu können, der zahlreiche Begegnungen im partnerschaftlichen Miteinander über Generationen und Grenzen hinweg fördert.