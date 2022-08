Veröffentlicht am 26. August 2022 von wwa

KOBLENZ – Projektwerkstatt „Soziale Arbeit“ der Hochschule Koblenz auf Exkursion in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Vernetzung von Wissenschaft und Fachpraxis ist ein zentrales Element der akademischen Ausbildung im Präsenzstudiengang Soziale Arbeit im Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz und findet insbesondere in den Projektwerkstätten des Studiengangs statt. Im Rahmen einer solchen Projektwerkstatt zum Thema „Soziale Arbeit in Inklusion und Teilhabe“ machten sich acht Studierende und der Leiter der Projektwerkstatt Daniel Roos nun gemeinsam auf den Weg nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Stadt – immer noch gezeichnet von der Flutkatastrophe – ist auch als Kurstadt bekannt und bietet als solche ein großes Spektrum an meist hochspezialisierten Kliniken und Einrichtungen für Menschen mit unterschiedlichem Hilfebedarf.

Im Rahmen von Tür-und-Angelgesprächen besuchte die Projektgruppe der Hochschule die Sozialarbeitenden der Median Klinik Tönisstein und der Erich Kästner-Realschule plus sowie die Migrations- und Flutberatung des DRK Kreisverbandes Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V., den Pflegestützpunkt Rheinland-Pfalz und die Suchtberatung des Caritasverbandes Rhein-Mosel Ahr e.V. Im Rahmen dieser kurzen Gespräche erhielten sie einen sehr praxisorientierten Einblick in die einzelnen Handlungsfelder. „Ich bin beeindruckt, wie unterschiedlich und vielfältig das Berufsfeld der Sozialen Arbeit ist“, resümierte ein Student nach der Exkursion.

„Alle Gespräche, dir wir an diesem Tag führen durften, hatte eigene Schwerpunkte. Es wurde deutlich, dass jedes Handlungsfeld der Sozialen Arbeit unterschiedliche Kompetenzen erfordert, um die unterschiedlichen Zielgruppen mit ihren individuellen Lebenssituationen unterstützen zu können“, betonte Daniel Roos. Ein großer Dank für den interessanten und perspektivenreichen Tag gehe an die Fachkräfte, die sich die Zeit für den Besuch der Projektwerkstatt genommen und die Studierenden bei der Planung unterstützt haben.

Foto: Die Studierenden mit ihrem Dozenten Daniel Roos (obere Reihe, 2. Von links) (Foto: Privat)