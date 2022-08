Veröffentlicht am 25. August 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Theatergemeinde Bonn und Kreisvolkshochschule setzen Kooperation fort

Seit 2009 arbeiten die Kreisvolkshochschule Altenkirchen (KVHS) und die Theatergemeinde Bonn zusammen, um das kulturelle Angebot für die Bürgerinnen und Bürger durch die Organisation von Theaterfahrten nach Bonn oder Bad Godesberg zu erweitern. Bereits seit 1952 engagieren sich ehrenamtliche Gruppenleiter, die pro Theaterspielzeit zehn Fahrten aus dem Westerwald organisieren.

Ab sofort steht für alle Interessenten wieder ein Abonnement zur Verfügung, dass zehn Aufführungen von September 2022 bis Juni 2023 umfasst: Zur Auswahl stehen Opern, Musicals und Theateraufführungen wie beispielsweise die Opern „Der Maskenball“ von Verdi sowie Opern von Händel, Giordano, Francetti und die Operette „Die lustige Witwe“ von Léhar, außerdem das Musical „Cabaret“ mit der Musik von John Kander und Ibsens „Peer Gynt“.

Es wird in dieser Spielzeit mit zwei Bussen gefahren, die in zahlreichen Ortsgemeinden der Region halten. Die Fahrten finden in der Regel montags bis freitags und in Ausnahmefällen auch sonntags statt. Ob im Januar 2023 eventuell wieder ein kostengünstiges Schnupper-Abo mit zwei, drei oder vier Vorstellungen angeboten werden kann, ist aus organisationstechnischen Gründen noch nicht klar. Ein Flyer mit weiteren Einzelheiten ist auf der Homepage der Kreisvolkshochschule zu finden (https://vhs.kreis-ak.eu/page_/Serve/download/ID/925/f/flyer-neues-design-altenkirchen-hachenburg-wissen-2022-23-1.pdf).

Weitere Fragen und detaillierte Auskünfte: Norbert Grüttner (Tel.: 02682-6198), Helmut Jung (02742-3566), die Kreisvolkshochschule Altenkirchen (02681-812211)

