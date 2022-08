Veröffentlicht am 25. August 2022 von wwa

KOBLENZ – Dr. Alexandra Moritz neue Professorin am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz

Eine neue Professorin verstärkt den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz: Dr. Alexandra Moritz übernimmt am RheinMoselCampus die Professur „Entrepreneurship“. Hier wird sie sich mit verschiedenen Fragestellungen aus der Gründungs- und Mittelstandsforschung beschäftigen, insbesondere mit unternehmerischen Entscheidungs- und Innovationsprozessen, der Finanzierung von Startups und mittelständischen Unternehmen sowie sozialem und nachhaltigem Unternehmertum.

Vor ihrer Berufung an die Hochschule Koblenz war die gelernte Industriekauffrau und studierte Diplom-Kauffrau als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Trier tätig und war Geschäftsführerin des Forschungszentrums Mittelstand sowie Gründungsreferentin im Gründungsbüro der Universität Trier. Auch bereits einige Jahre zuvor beschäftigte sie sich als Lehrkraft für besondere Aufgaben und Doktorandin mit unterschiedlichen Fragestellungen zur Unternehmensführung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Privatwirtschaftlich leitete Dr. Moritz den Bereich Portfoliomanagement bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft IPConcept und den Bereich Alternative Investmentfonds bei der DZ PRIVATBANK in Luxemburg und war Trainee und Beraterin bei der Deutsche Bank AG.

„Die praxisnahe und interdisziplinäre Ausrichtung der Hochschule Koblenz bieten aus meiner Sicht optimale Bedingungen, die Entwicklung innovativer Ideen zu fördern und unternehmerisches Denken und Handeln zu vermitteln“, betont die frisch gebackene Professorin, die sich in der Vergangenheit immer wieder für Gründerinnen und Gründer eingesetzt hat, sei es bei der Organisation und Begleitung des Startup Camp Trier, der ersten SPIRIT Summer School Trier oder des Ideenwettbewerbs Rheinland-Pfalz Region Trier. „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, meine Erfahrungen in diesem Umfeld einbringen zu können und die Studierenden auf ihren Berufseinstieg vorzubereiten oder auf dem Weg in die Selbständigkeit zu unterstützen.“

Alexandra Moritz ist Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Schweich. Foto: Hochschule Koblenz