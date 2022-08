Veröffentlicht am 28. August 2022 von wwa

ORFGEN – KKSV Orfgen wandert

Zum diesjährigen Wandertag, der am Sonntag, 11. September 2022, stattfinden wird, lädt der Kleinkaliber Schützenverein Orfgen alle Mitglieder des Vereins und auch deren Verwandten und Bekannten recht herzlich ein. Treffpunkt ist um 10.00 Uhr am Parkplatz in Orfgen. Von dort wird über Hahn, Püscheid, Ahlbach nach Flammersfeld gewandert. In Flammersfeld findet das gemeinsame Mittagessen gegen 12.30 bis 13.30 Uhr am Minigolfplatz statt.