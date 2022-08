Veröffentlicht am 24. August 2022 von wwa

NEUWIED – Leserbrief zu SPD diskutiert über den richtigen Umgang mit Klimawandel an Rhein und Wied

Unter dem Titel „Leben an Rhein und Wied in Zeiten des Klimawandels“ bot die Neuwieder SPD-Stadtratsfraktion wirklich eine sehr informative Veranstaltung, die einmal mehr zeigte, dass die jüngste Polemik gegen die SPD-Fraktion und drei weitere Stadtratsfraktionen mehr als deplatziert gewesen war. Das problemlösungsorientierte Bemühen um einen kompetenten Umgang mit der klimatischen Problematik war greifbar. Zudem wurde an einer konkreten Fragestellung durch den Fraktionsvorsitzenden Sven Lefkowitz die juristische Komplexität recht deutlich gemacht. Es lohnte sich also, teilgenommen zu haben. Siegfried Kowallek, Neuwied