Veröffentlicht am 24. August 2022 von wwa

WISSEN – Blutspendetermin der DRK-Bereitschaft Wissen

Der jüngste Blutspendetermin verlief für die DRK-Bereitschaft Wissen recht erfolgreich. Erschienen waren 85 Frauen und Männer, die sich trotz enormer Hitzegrade und einer Straßenbaustelle ihrer Verantwortung für die Mitmenschen bewusst waren. Denn schließlich kann jedermann in die Lage kommen, bei einer Krankheit oder nach einem Unfall Blutersatzstoffe bekommen zu müssen. Besonders froh war man, so Carsten Henn als Zuständiger für das Blutspendewesen in Wissen, über die sechs Erstspender: „Sie haben ein besonderes Lob verdient“. Seitens der örtlichen Bereitschaft waren sieben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz. Der nächste Termin ist für Freitag, 14. Oktober 2022, wiederum ab 16 Uhr im Kopernikus-Gymnasium auf dem Alserberg angesetzt. (bt) Fotos: Bernhard Theis