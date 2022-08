Veröffentlicht am 23. August 2022 von wwa

WISSEN – KÖTTINGERHÖHE – Brand eines Holzlagers

Eindrücke vom Brand des großen Stapels von Abfall- und Restholz im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe. Auf dem ehemaligen Sportplatz war am späten Montagnachmittag, 22. August 2022, eine riesige Rauchwolke entstanden; die Feuerwehr war erneut stark gefordert. Alles in allem waren 90 Kräfte aus der Verbandsgemeinde Wissen sowie Hamm und Mörsbach unter der Einsatzleitung von Christian Rüth vor Ort.

Wichtige Arbeit bei der Brandbekämpfung leisteten erneut Landwirte aus der Umgebung. Michael Schwan, Andreas Würthen und Christian Cordes schafften mit großen Fasswagen Wasser herbei, was für die Strahlrohre auch dringend gebraucht wurde. Das Löschwasser kam zunächst in das transportable Becken der Schönsteiner Feuerwehr, die auf diese Dinge spezialisiert ist. Parallel dazu fand ein reger Pendelverkehr von einem Hydranten zum Brandherd an der L 289 statt.

Nachdem die Flammen erstickt waren, setzte die Wehr noch Löschschaum ein. Der Holzbesitzer zog dafür die glimmenden Stämme mit dem Traktorgreifer auseinander, was die Arbeit der Feuerwehr wesentlich erleichterte. Drei ehrenamtliche Angehörige der DRK-Bereitschaft Wissen lösten im Laufe des Einsatzes den Regelrettungsdienst ab. Bei soviel schweisstreibender Arbeit in Uniform war natürlich „Löschwasser“ in Flaschen sehr begehrt. Es war genug für alle da. Man hatte sogar einige Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung reaktiviert. Die versorgten die Wehrleute mit Brötchen und heißer Wurst. Der Besitzer des Brandholzes lobte am Ende die Wehrleute in den höchsten Tönen: „Toll, was hier geleistet worden ist!“ Bei allem Unglück kann gesagt werden, dass ein Übergreifen der Flammen auf die knochentrockene Umgebung verhindert worden ist. Ansonsten wäre ein noch viel größerer Schaden entstanden. (bt) Fotos: Bernhard Theis