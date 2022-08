Veröffentlicht am 23. August 2022 von wwa

DÖTTESFELD – Waldbrand zwischen Döttesfeld und Seifen

Dienstagnachmittag, 23. August 2022, gegen 14:50 Uhr wurde die Polizei Altenkirchen über eine Rauchsäule in einem Waldgebiet in Kenntnis gesetzt. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Waldstück zwischen den Ortslagen Seifen und Döttesfeld auf etwa 2.000 Quadratmeter in Brand geraten war. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Die Brandursache ist ungeklärt. Insgesamt waren etwa 70 Kräfte der Feuerwehren aus dem Kreis Altenkirchen im Einsatz. Quelle: Polizei – Fotos: Team BK