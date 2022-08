Veröffentlicht am 23. August 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Ein Glasfaserhausanschluss sichert und steigert den Immobilienwert

Immobilien, die zukünftig über einen Highspeed-Internetanschluss verfügen, werden eine Wertsteigerung erfahren bzw. umgekehrt werden Immobilien, die über keinen entsprechenden Anschluss verfügen, an Wert verlieren. Ein sehr wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt, wenn man sich aktuell die Frage stellt „Brauche ich überhaupt einen Glasfaseranschluss? Mein Internetanschluss ist doch schnell genug!“. Die Antwort dazu lautet, dass die aktuellen Bandbreiten, die überwiegend mit der Kupferkabeltechnologie sichergestellt werden, für die heutigen Internetanwendungen ausreichen. Zukünftig aber – schätzungsweise in drei bis vier Jahren – werden Geschwindigkeiten benötigt, die nur noch durch Glasfaser- oder Kabeltechnologie sichergestellt werden können. Wer sich also heute für einen Glasfaserhausanschluss entscheidet, macht seine Immobilie „fit und attraktiv für die Zukunft“. Dessen sollten sich auch Vermieter bewusst sein, denn bei fast jedem Vermieter-Mieter-Gespräch kommt irgendwann die Frage „und wie schnell ist das Internet hier?“

Wie können Bürger/-innen einen Glasfaserhausanschluss erhalten?

Aufgrund einer geschlossenen Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen Glasfaser (Testurteil „sehr gut“ in der anerkannten Fachzeitschrift „Connect“) könnten zukünftig einige Kommunen in unserer Verbandsgemeinde ein Glasfasernetz erhalten und somit wäre auch der Grundstein gelegt, einen kostenlosen Glasfaserhausanschluss zu erhalten. Allerdings erfolgt dies nicht „automatisch“, vielmehr wird das Gebiet nur ausgebaut, wenn mindestens 33 % der potentiellen Anschlussnehmer in einem Ausbaugebiet einen zweijährigen Vertrag bei der Deutschen Glasfaser abschließen. Ansonsten erfolgt kein Ausbau durch die Deutsche Glasfaser.

Aus der nachfolgenden Grafik wird deutlich, dass seit 1983 die Internetgeschwindigkeiten jährlich um 50 % gestiegen sind. Eventuell erinnern Sie sich noch in diesem Zusammenhang an den Anfang des Jahrtausends, wo eine 1000er DSL-Leitung das „non plus ultra“ war und man sich nicht vorstellen konnte, dass man jemals eine 50.000er Leitung brauchen wird. Hält der mittlerweile 40 Jahre alte Trend an, werden zukünftige Internetanwendungen ohne einen Glasfaser- oder Kabelanschluss nicht mehr möglich sein.

Mit einem Glasfaseranschluss sichern bzw. steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie, können Vermieter ihren Mietern ultraschnelle Internetgeschwindigkeiten anbieten, können Sie zukünftige Internetanwendungen nutzen.