Veröffentlicht am 23. August 2022 von wwa

OBERERBACH – MGV Niedererbach ehrt verdiente Mitglieder – Jürgen Schumacher zum Ehrenmitglied ernannt

Nach der langen und schwierigen Coronazeit ist der MGV Niedererbach in seinen Aktivitätenmodus zurückgekehrt. So unternahm der MGV mit den Vereinsmitgliedern, ab 65 Jahren, eine Ausflugsfahrt ins Bergische Land. Seniorensprecher Herbert Brandenburger hatte die Tour optimal vorbereitet. Erste Anfahrtsstelle war das „Haus am Mühlenberg“ in Vierbuchermühle. Hier nahmen die Teilnehmer einen kleinen Imbiss ein und sangen ein Begrüßungslied. Anschließend ging es nach Waldbröl in den Naturerlebnispark Panarbora. Ein sachkundiger Führer begleitete die Sänger über den 500 Meter langen Baumwipfelpfad und gab Erläuterungen zu den heimischen Bäumen und zum Bergischen Land. Danach wurde auch der 34 Meter hohe Aussichtsturm bestiegen, von wo aus man eine herrliche Aussicht bis ins Siebengebirge und in den Kölner Raum hat. Auch Gebiete des Westerwaldes, waren bei sehr gutem Wetter, ersichtlich.

Gegen 17.00 Uhr wurde die Rückreise nach Obererbach angetreten. Am Bürgerhaus hatten die aktiven, jüngeren Sänger alles für eine Grillparty vorbereitet. Hierzu waren alle Vereinsmitglieder, ohne Altersbeschränkung, eingeladen. Den nichtsingenden Mitgliedern brachte der Chor ein Ständchen. Anschließend würdigte Vorsitzender Jochen Heinemann zwei verdiente Mitglieder. Jürgen Schumacher wurde zum Ehrenmitglied ernannt und Elmar Schäfer wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Für die Vergabe der Ehrenmitgliedschaft gibt es feste Regelungen in der Vereinssatzung. Der Vorstand hat aber die Möglichkeit, bei besonderen Verdiensten um den Verein, von diesen Regelungen abzuweichen. Hiervon macht der Vorstand bei Jürgen Schumacher Gebrauch.

Seit Anfang der 80iger Jahre ist Jürgen Schumacher aktiver Sänger und Vizechorleiter im Verein. Von 1993 bis 2002 begleitete er das Amt des 1. Vorsitzenden. Jochen Heinemann erinnerte daran, dass Jürgen Schumacher immer ein Vorbild für andere Sänger gewesen sei. So half er dem Verein u.a. als Vizechorleiter, als bei einer geplanten Konzertreise zur Partnerstadt Tarbes, einen Tag vor Reiseantritt der damalige Chorleiter, krankheitsbedingt ausfiel. Jürgen Schumacher musste kurzfristig die musikalische Verantwortung übernehmen und dies tat er mit Bravour. Jürgen Schumacher zeigte sich von der Ehrung vollkommen überrascht, war es dem Verein doch gelungen, im Vorfeld die Ehrung geheim zu halten.

Elmar Schäfer hat zum Anfang seiner Mitgliedschaft aktiv gesungen. Musste dies allerdings wegen einer Drei-Schichten-Arbeit einstellen. Bis heute hat er dem Verein aber als passives Mitglied, dies schon 50 Jahre, die Treue gehalten.

Anschließend feierte die große Sängerfamilie noch einige Stunden bei Wurst, Steak und Bier.

Der Chor durfte sich in den vergangenen Wochen über drei neue aktive Sänger freuen. Weitere Chormitglieder sind herzlich willkommen. Die Proben finden montags von 19.30 bis 21.00 Uhr statt.

Momentan wird unter der Leitung von Chorleiter Dominik Pörtner für eine Konzertreise nach Leipzig geprobt. Diese findet vom 18. bis 20. November 2022 statt. Zur Mitfahrt können sich auch noch passive Vereinsmitglieder sehr gerne beim Vorstand anmelden.