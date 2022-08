Veröffentlicht am 23. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kindertagesstätte „Traumland“ Altenkirchen und Familien gemeinsam in Aktion

Das Kindergartenjahr neigt sich dem Ende zu und 32 Kinder werden nach den Sommerferien zur Grundschule gehen. Das Team der Kindertagesstätte (Kita) „Traumland“ Altenkirchen blickt auf viele gelungene Aktionen mit den Kita-Kindern und deren Familien zurück.

Ein afrikanisches Sprichwort lautet: „Um ein Kind zu erziehen braucht es ein ganzes Dorf.“ und so waren im vergangenen Jahr viele Personen aus der Kita und aus deren Umfeld daran beteiligt, die Familien im Rahmen der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu begleiten und zu unterstützen.

„Was brauchen Familien?“, „Was wünschen Sie sich?“, diesen und weiteren Fragen widmete sich das Kita-Team gemeinsam mit den beiden Netzwerkerinnen Carolin Buchholz und Katharina Schulz sowie der Kita-Sozialarbeiterin Monika Simon. Darüber hinaus vernetzte sich die Kita mit anderen sozialen Einrichtungen aus dem Altenkirchener Umfeld und es wurde gemeinsam der „Arbeitskreis Familie“ gegründet.

Bei einer Bedarfsermittlung im vergangenen Herbst und aus den persönlichen Gesprächen ging hervor, dass die Eltern zum einen mehr Informationen und Ideen zur Freizeitgestaltung und zu Spielplätzen in der Umgebung wünschten und gerne mehr Kontakte zu anderen Eltern und Familien aufbauen wollten, um mit diesen weitere Austauschmöglichkeiten zu haben.

Da durch die Corona-Bestimmungen zu Beginn des Jahres noch nicht so viele Kontakte möglich waren, gab es zunächst für alle interessierten Familien die FuN-@-Home-Box mit Anregungen für Spiel- und Kreativaktionen für zu Hause.

Anfang Mai waren die Kontaktbeschränkungen gelockert und es gab für die Familien der Kita eine tierische Ralley durch den Parc de Tarbes. Start und Ziel war an der Kita und so machten sich die Familien an einem sonnigen Samstagnachmittag auf den Weg, um an fünf verschiedenen Stationen Bewegungsaufgaben oder Fragen zu Bienen, Fröschen, Grashüpfern, Enten und Waldtieren zu absolvieren. Am Ende wartete eine Urkunde mit Familienfoto und eine Überraschung auf jede teilnehmende Familie.

Ebenfalls im Mai gab es zwei vom „Aktionskreis Familie“ geplante Aktivitäten. Mit der app basierten Actionbound-Ralley konnten Klein und Groß zwei Wochen lang die Spielplätze in Altenkirchen erkunden. Ende Juni gab es dann im Parc de Tarbes ein großes Spiel- und Mitmachfest für die ganze Familie.

Weitere Kontakt- und Austauschmöglichkeiten bietet seit Anfang Juli das „Elterncafe to go“, das von den beiden Netzwerkerinnen und der Kita-Sozialarbeiterin begleitet wird. Bei Spaziergängen in und um Altenkirchen können die Eltern miteinander und mit den pädagogischen Fachkräften ins Gespräch kommen und die Umgebung noch besser kennen lernen.

Von Mai bis Juli traf sich eine Eltern-Theatergruppe begleitet von zwei pädagogischen Fachkräften regelmäßig in der Kita, um das Theaterstück „Herr Hase und der ungebetene Gast“ einzustudieren. Denn die Geschichte rund um den sehr ordentlichen Hasen und ein sehr chaotisches Küken sollte im Juli anlässlich eines Familientags mit Picknick in der Kita aufgeführt werden. Die Eltern der Theatergruppe waren mit viel Engagement und Begeisterung bei der Sache und die Aufführung war ein voller Erfolg.

Vor den Ferien fanden sich die Familien der angehenden Schulkinder (SCHUKIS) schließlich noch einmal in der Kita ein, um auf die Kindergartenzeit zurückzublicken und sich von den pädagogischen Fachkräften zu verabschieden. Am Ende wurden die SCHUKIS dann, wie es schon seit Jahren Tradition ist, in hohem Bogen aus der Kita geworfen und landeten unter dem Applaus aller Familien auf einer dicken, blauen Matte vor der Tür der Einrichtung.

Damit die Eltern der Kindergartenkinder zukünftig immer über alle Aktivtäten und Termine informiert sind und eine weitere Möglichkeit haben mit der Kita in Kontakt zu treten, nutzt die Kita „Traumland“, genau wie die anderen Kitas der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, die Kita-Info-App.

Das Team der Kita „Traumland“ freut sich, die Kindergartenkinder und ihre Familien nach den Sommerferien wieder in der Einrichtung im Altenkirchener Stadtteil Honneroth begrüßen zu können und bei weiteren Aktivtäten und Veranstaltungen den Ausbau der Kontakte und des Austauschs zu unterstützen.