Veröffentlicht am 23. August 2022 von wwa

INGELBACH – Einladung zur Jahreshauptversammlung der Sängervereinigung Ingelbach e.V.

Zur Jahreshauptversammlung der Sängervereinigung Ingelbach e.V., die am Freitag,September 2022 ab 20:00 Uhr, findet in der Alten Schule in Ingelbach statt.

Tagesordnung:

Begrüßung und Verlesen der Tagesordnung

Totengedenken

Geschäftsbericht

Kassenbericht

Bericht der Kassenprüfer/innen

Entlastung des Vorstandes

Wahl einer Wahlleitung

Neuwahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer/innen

Verschiedenes.

gez. Vorstand der Sängervereinigung Ingelbach e.V.