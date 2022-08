Veröffentlicht am 23. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ehrenamt als Teamarbeit – Offener Nachmittag zum Kennenlernen und Gespräch

Einladung zum Ehrenamtstag Caritas-Haus, in der Rathausstraße 5, in 57610 Altenkirchen, am Freitag, 26. August 2022, von 14 bis 17 Uhr.

Nicht nur als Anlass des Ehrenamtstages lädt der Integrationsbeauftragte für das Kreisdekanat Altenkirchen Simon Mputu-Ngimbi Freiwillige aus dem Bereich Flüchtlingshilfe, aber gerne auch ihre Freunde und Bekannte sowie alle, die sich für die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit interessieren, für Freitag, 26. August 2022, von 14 bis 17 Uhr, zum bunten Nachmittag ein. Zu Kaffee und Kuchen reicht Mputu-Ngimbi einen Kurzfilm „Ehrenamt – Was uns zusammenhält“ und freut sich auf einen Erfahrungsaustausch. Informationen erteilt der Integrationsbeauftragte ferner unter 0 26 81 8 78 92 40 oder 0 1705 553 683 sowie per Mail unter simon.mputu-ngimbi@caritas-rheinsieg.de.