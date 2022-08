Veröffentlicht am 22. August 2022 von wwa

ZIEGENHAIN – Drei XXL-Insektenhotels in Ziegenhain aufgestellt

In Ziegenhain finden nun viele Insekten ein neues Refugium vor. Gleich drei neue XXL-Insektenhotels stellte die Ortsgemeinde auf. Dank der großzügigen Spende des lokalen Stromversorgers EAM wurde das in zehn Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde realisiert. Dabei ließ die EAM den Ortsgemeinden viel eigenen Spielraum, wie das Projekt umgesetzt werden sollte. Im Rahmen von bis zu 750 Euro konnte jede Gemeinde die für sich beste Lösung erarbeiten. In Ziegenhain wurden zwei der geräumigen und optisch ansprechenden Hotels gegenüber der Bushaltestelle in der Ortsmitte aufgestellt. Zur weiteren ökologischen Aufwertung des Platzes hat der Gemeinderat beschlossen, nächstes Jahr den Rasen an diesem Platz durch eine artgerechte Blumenwiese mit heimischen Pflanzen zu ersetzen.