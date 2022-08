Veröffentlicht am 22. August 2022 von wwa

KRAAM – Endlich wieder Brunnenfest in Kraam

Nach zwei Jahren Pause konnten die Kraamer endlich wieder ihr Brunnenfest feiern. Treffen war am Samstag um 17Uhr von den Dorfsleut, zum Aufbauen und Herrichten der Feier. In Anschluss gab es Gegrilltes, Salate und kühle Getränke und man saß bis in die frühen Morgenstunden bei guten Gesprächen gemütlich zusammen und es wurde viel gelacht! Nach dem Aufräumen am Sonntagmorgen startete man um 11Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen, bei dem man auch neben vielen Mitbürgern auch einige Vereine aus den umliegenden Gemeinden begrüßen konnten. Für die Kleinen gab es eine Hüpfburg und Kinderschminken, was für regen Andrang sorgte. Die Feier ging bis in die späten Abendstunden und hat allen sehr viel Spaß gemacht!