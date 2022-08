Veröffentlicht am 25. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kinder- und Jugendflohmarkt in Altenkirchen

Der Kinder- und Jugendflohmarkt, der vom Kinderschutzbund Altenkirchen veranstaltet wird, findet in diesem Jahr nach zwei Jahren Pause eine Woche nach den Ferien statt. Am Samstag, den 10. September verkaufen Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre von 10.00 bis 14.00 Uhr in der Fußgängerzone von Altenkirchen Spielzeug, Bücher, CDs, und weitere Schätze (kein Hausrat und keine Kleidung).

Kinder und Jugendliche, die am Flohmarkt teilnehmen möchten, können sich noch bis zum 9. September im Lieblingsstücke Second-Hand des Kinderschutzbundes in der Wilhelmstr. 33, montags bis freitags in der von Zeit 10 bis 12.30 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr oder unter Tel. 02681/70209 anmelden. Da die Angebote nur auf Decken ausgebreitet werden dürfen, wird keine Standgebühr erhoben. Der Laden ist am Tag des Flohmarktes von 10.00 bis 14.00 Uhr geöffnet, so dass während der gesamten Zeit ein Ansprechpartner vor Ort ist.