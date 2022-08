Veröffentlicht am 24. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Der Rücken wird gestärkt – Rückengymnastik beim DRK

Die Sommerferien sind vorbei, der Alltag hat begonnen und somit auch das Training für einen starken Rücken. Am Montag, den 19. September 2022 beginnt um 10.30 Uhr für 45 Minuten ein Ganzkörperfitness Training beim DRK. Gezielte Wirbelsäulengymnastik stärkt den Rücken und beugt schlimmeren Beschwerden vor. Mit Einsatz von wenigen Hilfsmitteln, wie Bälle, Thera-Band, Stöcke und vieles mehr wird in der Gruppe methodisch Gymnastik angeboten. Insgesamt beinhaltet der Kurs zehn Stunden, kann aber beliebig verlängert werden. Die Gruppenstunden werden in Altenkirchen, Kölner Str. 97, in der DRK-Kreisgeschäftsstelle im Lehrsaal angeboten. Anmeldungen und Informationen gibt es beim DRK-Kreisverband Altenkirchen, bei Birgit Schreiner, Telefon 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.