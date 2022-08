Veröffentlicht am 22. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erzieherin Barbara Hülsken und Schulhausmeister Bert-Wilhelm Balzar in den Ruhestand verabschiedet

Am 1. August 2022 traten die Erzieherin Barbara Hülsken und der Schulhausmeister Bert-Wilhelm Balzar in ihren wohlverdienten Ruhestand. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden sie von Bürgermeister Fred Jüngerich offiziell verabschiedet. Er sprach ihnen seine herzlichen Glückwünsche aus und überreichte ihnen jeweils eine Dankurkunde sowie ein Geschenk der Verwaltung.

Barbara Hülsken absolvierte 1976 ihr Berufsgrundschuljahr für Hauswirtschaft und Sozialpflege an der Berufsbildenden Schule BBS Wissen. Anschließend besuchte sie dort zwei Jahre lang die Fachschule für Sozialpädagogik. Nach einem Anerkennungsjahr im Kindergarten Horhausen legte Frau Hülsken im Juni 1980 erfolgreich die Prüfung zur staatlich anerkannten Erzieherin ab. Anschließend wurde sie am 1. August 1980 in der Kindertagesstätte Neitersen eingestellt. Hier war sie ab 1981 Gruppenleiterin und ab 1984 Kita-Leiterin. Auf Antrag wechselte Frau Hülsken 1996 die Funktion und wurde in der Kindertagesstätte Altenkirchen-Honneroth als Mitarbeiterin in einer Gruppe eingesetzt. 2005 feierte sie ihr 25-jähriges, 2020 ihr 40-jähriges Dienstjubiläum.

Bert-Wilhelm Balzar absolvierte in den Jahren 1972 bis 1976 eine Ausbildung zum Elektroinstallateur bei der Firma Deneu in Oberirsen. Anschließend wurde er hier als Elektroinstallateur eingestellt. In der Zeit von 1978 bis 1979 setzte er seine berufliche Tätigkeit aus, um seinen Wehrdienst in Kastellaun abzuleisten. Seit dem 1. Dezember 1994 ist Herr Balzar an der Bürgermeister-Raiffeisen-Schule als Schulhausmeister tätig. Am 2. September 2018 feierte er, unter Anrechnung der Bundeswehrzeit, sein 25-jähriges Dienstjubiläum.

Bürgermeister Jüngerich dankte Barbara Hülsken und Bert-Wilhelm Balzar für die gute Zusammenarbeit und ihr langjähriges Engagement. „Es erfüllt mich mit Freude und auch ein wenig mit Stolz, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so lange Zeit bei uns bleiben und sich wohlfühlen. Ihr werdet eine Lücke hinterlassen“, so Jüngerich. Auch Hülsken und Balzar bedankten sich für die gute Zusammenarbeit und erwiderten, dass sie sehr gerne bei der Verbandsgemeinde gearbeitet haben und die Zeit nicht missen möchten. Seitens des Personalrates übermittelte Monika Wagner die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen und überreichte Blumensträuße.

Foto: Von links: Monika Wagner vom Personalrat, Fachbereichsleiter Soziales und Generationen Sascha Koch, Barbara Hülsken, Bert-Wilhelm Balzar, Büroleiterin Sonja Hackbeil und Bürgermeister Fred Jüngerich. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung AKFL