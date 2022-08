Veröffentlicht am 21. August 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Linz am Rhein

Am frühen Samstagabend, des 20. August 2022, wurden Beamte der Polizeiinspektion Linz zu einer augenscheinlich stark betrunkenen Person gerufen, die schwankend über die L 253 lief. Als die Polizeibeamten den Mann ansprachen, zeigte sich dieser äußerst aggressiv und uneinsichtig ob seines Fehlverhaltens. Da sich die Aggression auch mehrfach in körperlicher Form gegen die Polizisten richtete, wurde der 28-Jährige aus der Gemeinde Alfter (NRW) mit Handschellen gefesselt. Gegen die Fesselung setzte er sich körperlich zur Wehr. Durch die Staatsanwaltschaft Koblenz wurde eine Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit des Betrunkenen angeordnet. Er wird sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Nachdem der Mann anschließend die Dienststelle verlassen durfte, weigerte er sich jedoch auch nach einem Platzverweis das Gelände der Polizei zu verlassen. Die Nacht endete demnach im Polizeigewahrsam. Quelle: Polizei