UNKEL – Verkehrsunfallflucht auf der B 42 – Zeuge verhindert Weiterfahrt

Samstagabend, 20. August 2022, befuhr ein 72-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Unkel die B 42 in Fahrtrichtung Neuwied. Als er die Bundesstraße an der Abfahrt Unkel verlassen wollte, kam er aus nicht abschließend geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Verkehrsschildern. Als er daraufhin seine Fahrt fortsetzen wollte, wurde er durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer zum Anhalten gebracht. Da der Unfallverursacher die Fahrt dennoch partout fortsetzen wollte, musste dies durch den Zeugen aktiv verhindert werden, bis die alarmierte Polizeistreife eintraf. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern noch an. Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 6.000 Euro. Quelle: Polizei