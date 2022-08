Veröffentlicht am 21. August 2022 von wwa

WISSEN – Stammtisch im St. Josef Seniorenzentrum

Einige der Bewohner des St. Josef Seniorenzentrums in der Wissener Brückhöfe haben sich jüngst zu einem Stammtisch zusammengefunden. Die Idee dazu hatte der gebürtige Selbacher Konrad Stahl: „Wir sind ein lustiger Haufen und pflegen die Geselligkeit nach allen Regeln der Kunst“.

Die sechs Herren treffen sich fast jeden Tag in der Cafeteria oder nehmen vor dem Haus Platz. Im Mittelpunkt steht dann eine angeregte Unterhaltung. Gerne widmet man sich dem Hausklatsch oder debattiert über die politische Weltlage. Im Moment freuen sich die Stammtischler auf das interne Sommerfest: „Dann sind wir natürlich voll dabei“. Wert legen die Herren noch auf die Feststellung, „Wir werden hier bestens betreut und fühlen uns sehr wohl“. Ab und an stimmt man sogar einige Lieder an.

Foto: (v.l.): Hans Gattung, Vinzens Scholl, Karl Hausdorf, Rainer Horst und Reimund Schultheis. Hinten steht, eingerahmt von den Mitarbeiterinnen Lidia Klein und Jutta Böhme, Stammtischgründer Konrad Stahl. (bt) Foto: Bernhard Theis