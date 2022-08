Veröffentlicht am 20. August 2022 von wwa

GROSSMAISCHEID – Feuerwehr Großmaischeid löscht Böschungsbrand an Kreisstraße nach Giershofen

Am Samstagnachmittag, dem 20. August 2022 kurz vor 17 Uhr schrillten die Melder der Feuerwehrkameraden aus Großmaischeid. Die Leitstelle Montabaur meldete einen Flächenbrand an der Straße von Großmaischeid nach Dierdorf-Giershofen am Ortsausgang von Großmaischeid.

Schnell waren 22 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großmaischeid mit drei Fahrzeugen vor Ort und fanden die Meldung bestätigt. Direkt an der Straße brannte ein Hang und das Feuer hatte sich bereits in das angrenzende Gebüsch gefressen. Schnell war das Feuer unter Kontrolle und kurz darauf gelöscht. Mittels Schaummittel wurde die gesamte Fläche benetzt, damit alle Glutnester gelöscht wurden. Die Erde wurde leicht aufgezogen, um zu sehen, ob in der Erde noch Glut befand. Zum Glück wurde der Brand sehr schnell entdeckt und über Notruf gemeldet.

Ihren ersten Einsatz hatte die neue Wärmebildkamera des Löschzuges. Mit ihr wurde abschließend der gesamte Hang kontrolliert. Die Polizei Straßenhaus war vor Ort. Sie vermutet, dass der Brand durch eine aus dem Auto geschnippte Zigarettenkippe entstanden ist. Scherben oder Glasflaschen wurden im abgebrannten Bereich keine gefunden. Für die Dauer des Löscheinsatzes musste die Kreisstraße nach Giershofen voll gesperrt werden.

Nach wie vor ist die Gefahr von Vegetations- und Waldbränden sehr hoch. So ist zum Beispiel von dem am Freitag und Samstag angekündigten Regen in der Verbandsgemeinde Dierdorf nur ganz wenig angekommen. Die Feuchtigkeit war nach wenigen Stunden bereits wieder weg.

Die Feuerwehr weist nochmals darauf hin:

Das Rauchen, die Entzündung von Feuer und offenes Licht sind im Wald verboten. Dies gilt auch im Bereich von trockenen Wiesen und Feldern.

Das Grillen und Anlegen offener Feuer ist im Wald und in Waldesnähe verboten. Bitte ausschließlich die offiziell noch geöffneten Grillplätze benutzen und auch hier größte Vorsicht walten lassen wegen Funkenflug. Eine besondere Gefahr geht von den flexiblen Einmalgrills aus.

Achtlos weggeworfene Getränkeflaschen können durch Sonneneinstrahlung die Wirkung eines Brennglases haben.

Aus Autos herausgeworfene, noch brennende Zigarettenkippen haben bereits mehrere Brände in unserer Region verursacht.

Auch sollte man darauf achten, wo man sein Auto parkt. Die Hitze des Katalysators kann darunterliegendes trockenes Gras entzünden und so einen Brand auslösen. Fotos Feuerwehr VG Dierdorf