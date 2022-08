Veröffentlicht am 20. August 2022 von wwa

LINZ – “Bella Italia” hieß es in der Senioren–Residenz Sankt Antonius

Eins kann man über die Senioren im Sankt Antonius auf jeden Fall sagen, feiern können Sie. Das diesjährige Sommerfest war ein voller Erfolg, nicht nur der Wettergott meinte es gut mit uns, sondern auch die Küche unter der Leitung von Patrick Stein verwöhnte die Bewohner, Tagesgäste und Mieter der Einrichtung mit Leckereien aus Italien. Einrichtungsleiterin Marion Wagenknecht eröffnete das Fest mit einer schwungvollen Rede und ließ es sich danach nicht nehmen, überall wo eine Hand gebraucht wurde mit anzupacken.

Das Programm wurde von den Bewohnern, Mietern, Tagesgästen und dem Betreuungsdienst selbstgestaltet, denn das Motto der Einrichtung ist „Wer rastet, der rostet“. Für ordentliche Stimmung sorgte der Musiker Friedl Fox, so wurde getanzt, geschunkelt und viel mitgesungen. Karl Heinz Weissenfeld (Betreuungsdienst) sang mit Friedl Fox zusammen und so manche Damen kamen ins Schwärmen. Natürlich wurde nicht nur an die Damen der Einrichtung gedacht und so sang Marie-Christin Berns (Betreuungsdienst) zum ersten Mal für unsere Bewohner und alle waren erstaunt was für ein Talent in dieser jungen Frau steckt, der Applaus wollte nicht abnehmen.

Sabine Spelleken, brachte die Gäste mit einem Lied von Katharina Valente zum Schmunzeln und ihr wurde mit Applaus gedankt. Dann waren unsere Bewohner dran, Karl Heinz Weissenfeld stellte einen bunten Bänderbaum in der Mitte auf, Stühle drum herum und es fanden sich aus allen Bereichen Bewohner ein, die dort Platz nahmen oder mit ihrem Rollstuhl dazu kamen. Live sang er altbekannte Lieder und im Rhythmus wurde die Bänder bewege, was war das für ein herrliches, buntes Treiben. Danach kamen die Trommelstöcke zum Einsatz, jeder der Lust hatte bekam 2 Stück in die Hand und schlug im Takt der Musik und dem Gesang dazu. Es gab viel Gelächter wenn jemand mal den Takt etwas flotter nahm. Am Ende waren sich alle einige, dass es ein wunderschönes Fest waren und man warte schon auf die nächste Gelegenheit wieder gemeinsam zu Feiern.