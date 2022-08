Veröffentlicht am 20. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Spendenwanderung der Jugendfeuerwehren in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Am Samstag, 10. September 2022, veranstalten die Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld eine Spendenwanderung. Es werden durch einen ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden alle neun Feuerwehrgerätehäuser bewandert. Gestartet wird morgens in aller Frühe um 06:00 Uhr in Berod. Der Abschluss ist gegen 19:45 Uhr in Horhausen geplant.

An manchen Feuerwehrgerätehäusern finden kleine Versorgungsstationen und eine Fahrzeugausstellung statt. Das Ziel ist es, Spenden für die Jugendarbeit der Jugendfeuerwehren zu sammeln. Jedoch möchte man das Geld nicht nur für sich verwenden, sondern die Hälfte des Betrages an die Kinderkrebshilfe nach Gieleroth spenden.

Die Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde sind die Retter von morgen, daher sind sie stolz darauf, sieben von diesen schlagkräftigen Gruppen vorhalten zu dürfen. Die Spendengelder können von den einzelnen Jugendfeuerwehren für Ausflüge oder Beschaffungen verwendet werden. Eine Spende bei dem Spendenlauf ist also eine Spende in die Retter von morgen.

Sportbegeisterte sind natürlich auch herzlich eingeladen, die ein oder andere Strecke zwischen den Feuerwehrhäusern mitzuwandern, um so auch etwas die neue Verbandsgemeinde kennenzulernen. Spenden werden im Auftrag der Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld von der Jugendfeuerwehr Mehren entgegengenommen. Weiteres zur Spendenwanderung oder zur Spendenabgabe finden sich unter https://sway.office.com/89gwPEQC19iBLpax?ref=Link. Oder dem QR-Code: