Veröffentlicht am 19. August 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Feuerprobe für Filip Pavlović und Serkan Yavuz – Dreharbeiten mit Reality-TV-Stars bei der Feuerwehr Neuwied

Was ist härter: Eine Dschungelprüfung oder die Arbeit bei der Feuerwehr? Was ist schwieriger: Das Herz einer Frau zu gewinnen oder die eigenen Ängste zu überwinden? Diese Fragen beantworteten sich die Reality-TV-Stars Filip Pavlović („Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“) und Serkan Yavuz („Bachelorette“) während eines Besuchs bei der Feuerwehr Neuwied. Für ein neues Reality-Format des Streaming-Dienstes „Discovery Plus“, in dem die beiden Instagram-Promis in verschiedenen Berufen mit anpacken, waren sie einen Tag lang „Praktikanten“ der Feuerwehr.

Drei Aufgaben aus dem Feuerwehralltag mussten die beiden durchaus sportlichen Männer bewältigen. Und wurden dabei teilweise an ihre Grenzen getrieben, wie Pavlović noch während der Dreharbeiten auf Instagram bekannte. Ihren Respekt sprachen die „Praktikanten“ den Feuerwehrleuten aus, die sich täglich körperlichen und psychischen Herausforderungen stellen – sei es im Übungsbetrieb oder im Ernstfall. Wie schnell dieser eintreten kann, erfuhr das Drehteam bereits kurz nach Ankunft in Neuwied: Die Begrüßung war im Kasten, aber noch bevor es zur ersten Übungsstation ging, wurden die Feuerwehrleute zum Einsatz alarmiert.

„Für die Feuerwehr ist der Dreh eine Gelegenheit, einerseits das Bewusstsein dafür zu stärken, dass jedes aktive Mitglied Großes für die Allgemeinheit leistet, und andererseits zu zeigen: Bei uns sind alle willkommen, ganz egal ob sie schon Erfahrungen aus der Jugendfeuerwehr haben oder schon älter sind, wenn sie ihre Ausbildung zum Feuerwehrmann oder zur Feuerwehrfrau beginnen“, sagt Fred Gross, stellvertretender Leiter des Amts für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz. Um die aktuelle Kampagne zur Mitgliederwerbung der Feuerwehr zu unterstützen, ließen sich die beiden TV-Promis nicht lange bitten und nahmen ein Video auf, in dem sie zum Engagement bei der Feuerwehr aufrufen.

Foto: Die Feuerwache in der Hafenstraße wurde zum Drehort und die städtischen Bediensteten um Fred Gross, stellvertretender Leiter des Amts für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz (mittig), zu Schauspielern und Komparsen in der Reality-Show mit Filip Pavlović und Serkan Yavuz (vorne).