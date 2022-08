Veröffentlicht am 19. August 2022 von wwa

BAD MARIENBERG – Sporting: Weitere Schulkooperation trägt Früchte!

Nach einer erfolgreichen Leistungsüberprüfung der AG-Kinder der Friedrich-Schweitzer-Schule in Westerburg konnten nun auch Schüler der Michael-Ende-Schule Bad Marienberg in der Kooperation mit SPORTING Taekwondo eine Prüfung ablegen. Die Kooperation zwischen Verein und Schule besteht nun schon seit einigen Jahren unter der Leitung von Kerstin Klinkau.

Die lizenzierte „Taekwondo Lehrerin im Schulsport“ bereitet die Schüler jeden Mittwoch vor, innerhalb dieser Zusammenarbeit schließlich ein Ziel in Form einer Prüfung zu erreichen. Prüfer Eugen Kiefer überreichte am Ende der Prüfung Gürtel und Urkunde an die Schüler und lobte die Kooperation sowie die erfolgreiche Arbeit.