Veröffentlicht am 21. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird eine neue Fortbildung für Pädagogen angeboten

Im Haus Felsenkeller wird eine neue Fortbildung für Pädagogen angeboten. „Interkulturelle Kompetenzen“ stehen aktuell vom 09. und 10. September 2022, jeweils von 10 bis 17 Uhr im Focus. Konzipiert für schwerpunktmäßig Menschen im beruflichen Umfeld von Kitas, dient diese Fortbildung der Auseinandersetzung mit aktuellen und kommenden Herausforderungen.

Interkulturelles Training für Erzieher. Die soziale und pädagogische und Arbeit mit Kindern und Eltern aus verschiedenen Kulturen stellt Erzieher in Kindergärten und Kindertageseinrichtungen vor Fragen und auch Herausforderungen: Wie gehe ich mit sprachlichen Barrieren um, wie vermittle ich meine Rolle und Funktion, wie verhalte ich mich in Konfliktsituationen? Gemeinsam mit den Teilnehmenden wird in einem interkulturellen Training an individuellen Handlungsmöglichkeiten für den beruflichen Alltag gearbeitet. Ziel des Trainings ist es, für interkulturelle Kommunikation zu sensibilisieren und anwendungsorientierte Orientierungshilfen zu vermitteln.

Am Freitagnachmittag soll den Teilnehmenden ausreichend Zeit für den Auftakt und die Abstimmung der Lernziele und Inhalte gegeben werden. Am Samstag erwarten die Teilnehmenden abwechslungsreiche Übungen, praktische Fallbeispiele und ausreichend Zeit für den kollegialen Austausch zum Thema. In einem (virtuellen) „Follow-up“-Termin – etwa zwei Monate später – sollen die Teilnehmenden die Gelegenheit zum erneuten Austausch und zur Reflexion erhalten. Die Referentin Julia Harmeling, Interkulturelle Trainerin, wurde speziell für diese Fortbildung gewonnen, die in Kooperation mit der GEW – Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft konzipiert und preislich attraktiv durchführbar ist. Datum: Freitag, 9.9., 16 – 18:30 Uhr und Samstag, 10.9., 10 – 17 Uhr. Digitales Follow-Up: 10.11., 17 – 18:30 Uhr. Gebühr: 80 € (30 € für GEW Mitglieder).

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.